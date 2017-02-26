 Sevilla'dan kritik galibiyet – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    'dan kritik galibiyet

    Sevilla'dan kritik galibiyet

    1-0 geriye düştüğü maçta 'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    'nın 24. haftasında ezeli rakibi 'e konul olan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Sevilla'nın gollerini 56. dakikada Gabriel Mercado ve 76. dakikada da Vicente Iborra kaydederken, Real Betis'in tek sayısını da 36. dakikada Riza Durmisi attı.

    Sevilla bu galibiyetin ardından puanını 52'ye yükseltti. Maç fazlasıyla Barcelona'yı geçerek 2. sıraya yerleşti ve 2 maç eksiği bulunan Real Madrid ile puanını eşitledi.

    Real Betis ise 24 puanla 15. sırada kaldı.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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