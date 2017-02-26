Sevilla'dan kritik galibiyet
Sevilla 1-0 geriye düştüğü maçta Real Betis'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
La Liga'nın 24. haftasında ezeli rakibi Real Betis'e konul olan Sevilla maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sevilla'nın gollerini 56. dakikada Gabriel Mercado ve 76. dakikada da Vicente Iborra kaydederken, Real Betis'in tek sayısını da 36. dakikada Riza Durmisi attı.
Sevilla bu galibiyetin ardından puanını 52'ye yükseltti. Maç fazlasıyla Barcelona'yı geçerek 2. sıraya yerleşti ve 2 maç eksiği bulunan Real Madrid ile puanını eşitledi.
Real Betis ise 24 puanla 15. sırada kaldı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Sevilla'dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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