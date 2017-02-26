Emreli Deportivo kötü gidişini sürdürdü
La Liga'nın 24. haftasında Deportivo La Coruna, deplasmanda Leganes'e 4-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.
Leganes, 19. dakikada Alexander Szymanowski ve 30. dakikada Martin Mantovani'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, 82. dakikada Unai Lopez ve 90+1. dakikada Alberto Bueno'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Deportivo La Coruna'da savunma oyuncusu Albentosa, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderilirken, konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Tarihinde ilk defa La Liga'da mücadele eden Leganes, aldığı galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan ve küme düşme hattına yaklaşan, bir maçı eksik Galiçya ekibi ise 19 puanda kaldı.
Bu arada Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
- "Kendini bilmez barbar grubu"
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Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Emreli Deportivo kötü gidişini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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