Emre Çolak'a kötü haber!
La Liga takımlarından olan ve Türk futbolcu Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo La Coruna'da teknik direktör Gaizka Garitano'nun görevine son verildi.
Son olarak La Liga'nın 24. haftasında deplasmanda Leganes'e 4-0 yenilen Deportivo'da art arda alınan kötü sonuçlardan sonra kulüp yönetimi teknik direktör Gariatano ile yollarını ayırma kararı aldı. Deportivo kulübünden yapılan resmi açıklamada, Garitano'nun sözleşmesinin feshedildiği ve takımın yarın sabahki antrenmanına B takımını çalıştıran Cristobal Parralo'nun çıkacağı bildirildi. Deportivo'daki ilk sezonunda bekleneni veremeyen Garitano'nun da yarın sabah düzenleyeceği basın toplantısı ile kulübe veda edeceği açıklandı.
Önemli futbolcularından Ryan Babel'in Beşiktaş'a transfer olmasıyla 2017 yılına çok kötü bir başlangıç yapan Deportivo, son 2 aydır oynadığı 7 maçta galip gelememiş ve art arda 4 maçta yenilgi almıştı.
İspanyol basını, Deportivo kulübünün yeni teknik direktör olarak Pepe Mel ile müzakere ettiğini iddia ediyor.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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