Emre Çolak'a kötü haber!

Son olarak La Liga'nın 24. haftasında deplasmanda Leganes'e 4-0 yenilen Deportivo'da art arda alınan kötü sonuçlardan sonra kulüp yönetimi teknik direktör Gariatano ile yollarını ayırma kararı aldı. Deportivo kulübünden yapılan resmi açıklamada, Garitano'nun sözleşmesinin feshedildiği ve takımın yarın sabahki antrenmanına B takımını çalıştıran Cristobal Parralo'nun çıkacağı bildirildi. Deportivo'daki ilk sezonunda bekleneni veremeyen Garitano'nun da yarın sabah düzenleyeceği basın toplantısı ile kulübe veda edeceği açıklandı.

Önemli futbolcularından Ryan Babel'in Beşiktaş'a transfer olmasıyla 2017 yılına çok kötü bir başlangıç yapan Deportivo, son 2 aydır oynadığı 7 maçta galip gelememiş ve art arda 4 maçta yenilgi almıştı.

İspanyol basını, Deportivo kulübünün yeni teknik direktör olarak Pepe Mel ile müzakere ettiğini iddia ediyor.