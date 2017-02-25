Sevilla'dan kritik galibiyet
Sevilla 1-0 geriye düştüğü maçta Real Betis'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
La Liga'nın 24. haftasında ezeli rakibi Real Betis'e konul olan Sevilla maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sevilla'nın gollerini 56. dakikada Gabriel Mercado ve 76. dakikada da Vicente Iborra kaydederken, Real Betis'in tek sayısını da 36. dakikada Riza Durmisi attı.
Sevilla bu galibiyetin ardından puanını 52'ye yükseltti. Maç fazlasıyla Barcelona'yı geçerek 2. sıraya yerleşti ve 2 maç eksiği bulunan Real Madrid ile puanını eşitledi.
Real Betis ise 24 puanla 15. sırada kaldı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:29
- Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Toplam 12
Yorum
efe Sanki oynayacakti. Ya hayret bişey bilmeyende Ronaldo sanacaklar
- Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Toplam 12
Yorum
cimbom bu haber gs taraftarını değil bjk taraftarını rahatlatır.
- Bana demedi ki
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Başkanının ve senin, son 2 haftadır verdiginiz beyanatları hatırlatacak kimse yokmu ? Bu ne tutarsızlık, bu ne unutkanlık ? Pes vallahi.
Sevilla'dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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