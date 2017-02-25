Emreli Deportivo kötü gidişini sürdürdü
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Deportivo La Coruna, deplasmanda Leganes'e 4-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.
Leganes, 19. dakikada Alexander Szymanowski ve 30. dakikada Martin Mantovani'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, 82. dakikada Unai Lopez ve 90+1. dakikada Alberto Bueno'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Deportivo La Coruna'da savunma oyuncusu Albentosa, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderilirken, konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Tarihinde ilk defa La Liga'da mücadele eden Leganes, aldığı galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan ve küme düşme hattına yaklaşan, bir maçı eksik Galiçya ekibi ise 19 puanda kaldı.
Bu arada Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
- Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Toplam 15
Yorum
metinn vay be cok sook sook olduk pööööh
- Kilit adam Sneijder
Toplam 12
Yorum
Şıreydır Bitik bu adam. Bjk'de olsa ilk 11'e giremez.
- "Gerçekleriniz bizim için Retro"
Toplam 15
Yorum
player01 RETROLAR GERÇEKTİR ACITIR :D SONRA HAKEME BAĞLAYIP AĞLAMAYIN :D KENDİ İPİNİZİ ÇEKTİNİZ OLUM :D fark atmıcaktık ama KAŞINDINIZ :D
Emreli Deportivo kötü gidişini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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