Emreli Deportivo kötü gidişini sürdürdü

Leganes, 19. dakikada Alexander Szymanowski ve 30. dakikada Martin Mantovani'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, 82. dakikada Unai Lopez ve 90+1. dakikada Alberto Bueno'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Deportivo La Coruna'da savunma oyuncusu Albentosa, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderilirken, konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Tarihinde ilk defa La Liga'da mücadele eden Leganes, aldığı galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan ve küme düşme hattına yaklaşan, bir maçı eksik Galiçya ekibi ise 19 puanda kaldı.

Bu arada Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.