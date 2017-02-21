Sampaoli'ye sözleşme uzatma teklifi
İspanyol kulübü Sevilla'nın başkanı Jose Castro, takımın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunduklarını söyledi.
Castro, tecrübeli teknik adamın kontratında, 1,5 milyon avroluk serbest kalma bedeli olduğunu da sözlerine ekledi.
Sampaoli'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 4-0 yenilen Barcelona'daki geleceği tartışma konusu olan Luis Enrique'nin yerini alabileceği iddia edilmişti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 23 haftada 49 puan toplayan Sevilla, iki maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in üç puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise H Grubu'nu İtalyan temsilcisi Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlayan Sevilla, son 16 turunda yarın İngiltere'nin Leicester City ekibiyle karşılaşacak.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:26
- Trabzonspor’un Haydar kabusu
Toplam 3
Yorum
Gerçekci Ya arkadaş fener cimbom bjk falan gelin 2 yeyin 4 yeyin TRABZONA gelince canını dişe takıyoo bazı anadolu külüblerii ne hikmetse
- Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Toplam 22
Yorum
özgur bence fenerde hıcbır zaman ayar tutmadı azız yıldırım zamanında fener dikiş tutmaz sabri oldu
- Adım adım şampiyonluğa
Toplam 11
Yorum
forever1903 söyle iddaa ediyorum, evimizde 6 galibiyet 1 beraberlik, deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 maglubiyet alip, 74 puan ile sampiyonuz
Sampaoli'ye sözleşme uzatma teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.