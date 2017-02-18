5 dakikada 3 gol atarak galibiyeti getirdi

İspanya La Liga'nın 23. haftasında zirve mücadelesi veren Atletico Madrid, Sporting Gijon deplasmannından 4-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında 5 gol vardı. Atletico 46. dakikada Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi bu gole 3 dakika sonra Sergio Alvarez'le karşılık verdi: 1-1 Son 10 dakikasına 1-1'lik eşitlikle girilen maçın son dakikalarında ise Kevin Gameiro'nun şovu vardı. Fransız futbolcu 80, 81 ve 85. dakikalarda attığı goller skoru 4-1'e getirdi ve takımını sırtlayan isim oldu.