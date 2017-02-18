 5 dakikada 3 gol atarak galibiyeti getirdi – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    5 dakikada 3 gol atarak galibiyeti getirdi

    5 dakikada 3 gol atarak galibiyeti getirdi

    Atletico Madrid, son 5 dakikada 3 gol atan Kevin Gameiro'yla Sporting Gijon'u 4-1 mağlup etti.

    İspanya La Liga'nın 23. haftasında zirve mücadelesi veren Atletico Madrid, Sporting Gijon deplasmannından 4-1 galip ayrıldı.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında 5 gol vardı. Atletico 46. dakikada Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi bu gole 3 dakika sonra Sergio Alvarez'le karşılık verdi: 1-1 Son 10 dakikasına 1-1'lik eşitlikle girilen maçın son dakikalarında ise Kevin Gameiro'nun şovu vardı. Fransız futbolcu 80, 81 ve 85. dakikalarda attığı goller skoru 4-1'e getirdi ve takımını sırtlayan isim oldu.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:28
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