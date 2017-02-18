5 dakikada 3 gol atarak galibiyeti getirdi
Atletico Madrid, son 5 dakikada 3 gol atan Kevin Gameiro'yla Sporting Gijon'u 4-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında zirve mücadelesi veren Atletico Madrid, Sporting Gijon deplasmannından 4-1 galip ayrıldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında 5 gol vardı. Atletico 46. dakikada Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi bu gole 3 dakika sonra Sergio Alvarez'le karşılık verdi: 1-1 Son 10 dakikasına 1-1'lik eşitlikle girilen maçın son dakikalarında ise Kevin Gameiro'nun şovu vardı. Fransız futbolcu 80, 81 ve 85. dakikalarda attığı goller skoru 4-1'e getirdi ve takımını sırtlayan isim oldu.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:28
- ''O da bizim gibi bir insan''
Toplam 8
Yorum
/*/ rvp yat koçum.
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 31
Yorum
sadi rakip kaleye şutun yok..gelen ilk şutta kalen de gol oluyorsa..taraftar çıldırsın.
- Sen-ben kavgası!
Toplam 25
Yorum
volki istifa et kaptan dümeni tutamıyor..gemi ağzına kadar su almış..battık.
5 dakikada 3 gol atarak galibiyeti getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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