 Kral Kupası finali Vicente Calderon'da – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Kral Kupası finali Vicente Calderon'da

    Kral Kupası finali Vicente Calderon'da

    Barcelona ile Alaves arasında oynanacak İspanya Kral Kupası final karşılaşmasının Vicente Calderon Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

    İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Barcelona ile Alaves arasında 27 Mayıs tarihinde oynanacak Kral Kupası final müsabakasına, Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

    54 bin 907 kapasiteli Vicente Calderon Stadı, 1966 yılından bu yana Atletico Madrid'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:33
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