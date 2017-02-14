Kral Kupası finali Vicente Calderon'da
Barcelona ile Alaves arasında oynanacak İspanya Kral Kupası final karşılaşmasının Vicente Calderon Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Barcelona ile Alaves arasında 27 Mayıs tarihinde oynanacak Kral Kupası final müsabakasına, Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.
54 bin 907 kapasiteli Vicente Calderon Stadı, 1966 yılından bu yana Atletico Madrid'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 10:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Onazi’ye başarılı operasyon
Toplam 1
Yorum
Yazici Adamin niye oynamadigi ortaya cikti. Artik götünü yirtmaya Baslar ????
- Olcay aranıyor!
Toplam 19
Yorum
krkrtl ozaman takıma şaklaban alın
- Liste kabarık!
Toplam 34
Yorum
Çağrı Yılma Vural hoca gelsin.Kimlere ne şanslar verildi.Bence Yılmaz hoca bu şansı hak ediyor.
Kral Kupası finali Vicente Calderon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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