 Atletico’dan teklif aldım – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Atletico’dan teklif aldım

    Atletico’dan teklif aldım
    'nin yıldız golcüsü Edinson Cavani, geçtiğimiz ay Atletico Madrid'den teklif aldığını açıkladı. İspanyol ekibinin yetkilileri ile yemek yediğini bildiren Uruguaylı forvet, "Fakat benim amacım her zaman Paris'te kalmak. PSG ile sözleşme uzatma konusunda birkaç küçük detayı görüşüyoruz" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 25 golle Avrupa'nın en golcü oyuncusu durumunda.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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