Atletico’dan teklif aldım
PSG'nin yıldız golcüsü Edinson Cavani, geçtiğimiz ay Atletico Madrid'den teklif aldığını açıkladı. İspanyol ekibinin yetkilileri ile yemek yediğini bildiren Uruguaylı forvet, "Fakat benim amacım her zaman Paris'te kalmak. PSG ile sözleşme uzatma konusunda birkaç küçük detayı görüşüyoruz" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 25 golle Avrupa'nın en golcü oyuncusu durumunda.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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