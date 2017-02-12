Emre Çolak'ın golü yetmedi
La Liga'nın 22. hafta karşılaşmasında Deportivo La Coruna, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.
La Liga'da geçen haftayı puansız kapatan Athletic Bilbao ile Deportivo La Coruna, San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Deportivo La Coruna, 42. dakikada milli futbolcu Emre Çolak'ın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.
Iker Muniain'in 71. dakikada fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağlayan Athletic Bilbao, deneyimli futbolcusu Aritz Aduriz'in 89. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Türk futbolcu Emre Çolak, Depotivo La Coruna formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 20. maçında 3. golüne imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, oynadığı karşılaşmalarda 8 de asist yaptı.
Bu sonuçla ligde 10. kez sahadan galip ayrılan Athletic Bilbao, puanını 35'e çıkardı. La Liga'daki galibiyet özlemi 5 maça çıkan Galiçya ekibi ise 19 puanda kaldı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Emre Çolak'ın golü yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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