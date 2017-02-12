Emre Çolak'ın golü yetmedi

La Liga'da geçen haftayı puansız kapatan Athletic Bilbao ile Deportivo La Coruna, San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Deportivo La Coruna, 42. dakikada milli futbolcu Emre Çolak'ın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

Iker Muniain'in 71. dakikada fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağlayan Athletic Bilbao, deneyimli futbolcusu Aritz Aduriz'in 89. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Türk futbolcu Emre Çolak, Depotivo La Coruna formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 20. maçında 3. golüne imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, oynadığı karşılaşmalarda 8 de asist yaptı.

Bu sonuçla ligde 10. kez sahadan galip ayrılan Athletic Bilbao, puanını 35'e çıkardı. La Liga'daki galibiyet özlemi 5 maça çıkan Galiçya ekibi ise 19 puanda kaldı.