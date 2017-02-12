 Emre Çolak'ın golü yetmedi – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Emre Çolak'ın golü yetmedi" /> Emre Çolak'ın golü yetmedi" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ın golü yetmedi

    Emre Çolak'ın golü yetmedi

    'nın 22. hafta karşılaşmasında , konuk olduğu 'ya 2-1 mağlup oldu.

    'da geçen haftayı puansız kapatan ile , San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Deportivo La Coruna, 42. dakikada milli futbolcu 'ın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

    Iker Muniain'in 71. dakikada fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağlayan Athletic Bilbao, deneyimli futbolcusu Aritz Aduriz'in 89. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Türk futbolcu Emre Çolak, Depotivo La Coruna formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 20. maçında 3. golüne imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, oynadığı karşılaşmalarda 8 de asist yaptı.

    Bu sonuçla ligde 10. kez sahadan galip ayrılan Athletic Bilbao, puanını 35'e çıkardı. La Liga'daki galibiyet özlemi 5 maça çıkan Galiçya ekibi ise 19 puanda kaldı.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Çolak'ın golü yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.