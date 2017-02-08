 Deportivo Alaves finale yükseldi! – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    finale yükseldi!

    Deportivo Alaves finale yükseldi!

    İspanya futbol Kral Kupası yarı final rövanşında 'yu 1-0 yenen , tarihinde ilk kez bu kupada finale kaldı.

    Yarı finalin Vigo'da oynanan ilk maçından 0-0'lık skorla dönen Alaves, zor da olsa Celta'yı mağlup ederek, adını finale yazdırdı. İlk yarısı 0-0 biten rövanş maçının ikinci yarısında daha atak oynayan Alaves, aradığı golü 81. dakikada Edgar Mendez ile buldu. Karşılaşmanın sonuna kadar bu avantajını koruyan Alaves, maçı 1-0 kazandı.

    Tarihinde ilk kez Kral Kupası'nda finale kalan Alaves'in rakibi, yarı finalde Atletico Madrid'i eleyen Barcelona olacak. Kupanın son şampiyonu ve en çok kazananı olan Barcelona, 38 kez final oynadığı Kral Kupası'nı 28 kez kazanma başarısını gösterdi.

    Alaves ile Barcelona arasındaki Kral Kupası final maçı, mayıs sonunda oynanacak.

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:10
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