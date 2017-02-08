Deportivo Alaves finale yükseldi!
İspanya futbol Kral Kupası yarı final rövanşında Celta de Vigo'yu 1-0 yenen Deportivo Alaves, tarihinde ilk kez bu kupada finale kaldı.
Yarı finalin Vigo'da oynanan ilk maçından 0-0'lık skorla dönen Alaves, zor da olsa Celta'yı mağlup ederek, adını finale yazdırdı. İlk yarısı 0-0 biten rövanş maçının ikinci yarısında daha atak oynayan Alaves, aradığı golü 81. dakikada Edgar Mendez ile buldu. Karşılaşmanın sonuna kadar bu avantajını koruyan Alaves, maçı 1-0 kazandı.
Tarihinde ilk kez Kral Kupası'nda finale kalan Alaves'in rakibi, yarı finalde Atletico Madrid'i eleyen Barcelona olacak. Kupanın son şampiyonu ve en çok kazananı olan Barcelona, 38 kez final oynadığı Kral Kupası'nı 28 kez kazanma başarısını gösterdi.
Alaves ile Barcelona arasındaki Kral Kupası final maçı, mayıs sonunda oynanacak.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:10
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
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