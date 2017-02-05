 Torres eski günlerdeki gibi! – Fotomaç – 05 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Torres eski günlerdeki gibi!

    Torres eski günlerdeki gibi!

    'nın 21. haftasında evinde 'i 2-0 yendi.

    Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. 15. dakikada Griezmann'ın kaçırdığı penaltıda takipçiliğini konuşturan Fernando Torres kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    51. dakikada Torres maçtaki 2. golünü attı ve skoru 2-0'e getirdi.

    Kalan dakikalarda Atletico Madrid oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

    Bu sonuçla Atletico puanını 39 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. ise 18 puanla 17. sırada kaldı.

    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Torres eski günlerdeki gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.