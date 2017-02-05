Torres eski günlerdeki gibi!
La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid evinde Leganes'i 2-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Atletico Madrid 1-0 önde kapattı. 15. dakikada Griezmann'ın kaçırdığı penaltıda takipçiliğini konuşturan Fernando Torres kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
51. dakikada Torres maçtaki 2. golünü attı ve skoru 2-0'e getirdi.
Kalan dakikalarda Atletico Madrid oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.
Bu sonuçla Atletico puanını 39 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Leganes ise 18 puanla 17. sırada kaldı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Torres eski günlerdeki gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.