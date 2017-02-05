Torres eski günlerdeki gibi!

Karşılaşmanın ilk yarısını Atletico Madrid 1-0 önde kapattı. 15. dakikada Griezmann'ın kaçırdığı penaltıda takipçiliğini konuşturan Fernando Torres kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



51. dakikada Torres maçtaki 2. golünü attı ve skoru 2-0'e getirdi.

Kalan dakikalarda Atletico Madrid oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Atletico puanını 39 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Leganes ise 18 puanla 17. sırada kaldı.