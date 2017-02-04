Torres eski günlerdeki gibi!
La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid evinde Leganes'i 2-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Atletico Madrid 1-0 önde kapattı. 15. dakikada Griezmann'ın kaçırdığı penaltıda takipçiliğini konuşturan Fernando Torres kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
51. dakikada Torres maçtaki 2. golünü attı ve skoru 2-0'e getirdi.
Kalan dakikalarda Atletico Madrid oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.
Bu sonuçla Atletico puanını 39 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Leganes ise 18 puanla 17. sırada kaldı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:07
- Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Toplam 6
Yorum
İSME NE GEREK VAR TFF başakşehire liği veremiyeceğine göre (ligi takımı bjk ye ) T.kupasını veriyor
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 3
Yorum
GS riko istfa,iki sifir yeniliyor gulyuyor orda
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 3
Yorum
gs EN GUZEL TEZAÜRAT BENCE ARTIK BIKTIM BEN BU GALATASARAYDAN SABRIMIZIN AYARLARIYLA OYNUYOLAR AGA
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