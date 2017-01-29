Barcelona beraberlikle yetindi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk adaylarından Barcelona'nın deplasmanda Real Betis ile oynadığı karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Real Betis, 74. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Donk'un asistinde Alex Alegria'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona'da Luis Suarez, 90. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.
Katalan ekibinde milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de başladığı maçın 68. dakikasında yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.
Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Barcelona, maç fazlası ve averajla Sevilla'nın önünde ikinci sıraya yükseldi. Real Betis ise 23 puanla 13. sırada yer aldı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:33
- Ya Ekici ya hiç
Toplam 26
Yorum
Egeli FB li En son ts dan ogün abdullah iyi paraya alindi maddi yönden rahatlamislardi o günden sonra bir daha oyuncu alinmadi alinmamalidir vazgec der
- ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''
Toplam 6
Yorum
Alparslan Turan Asıl efelenen sensin! Bir de zeytin yağı gibi su üstüne çıkmaya çalışmışsın...
- Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor
Toplam 17
Yorum
serhat MALATYASPOR Ben BEŞİKTAŞİMIZI kutluyorum
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