Emre'nin golü yetmedi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta karşılaşmasında Eibar, sahasında Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup etti
Ipurua Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Adrian Gonzalez, 15. dakikada Sergi Enrich ve 72. dakikada Florian Lejeune kaydetti. Deportivo La Coruna'nın 19. dakikadaki tek golüne ise kafa vuruşuyla Türk futbolcu Emre Çolak imza attı.
Emre, 10. haftada 1-1 sona eren Valencia maçının ardından Eibar karşısında da fileleri havalandırarak bu sezon La Liga'daki 2'nci golünü kaydetti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde çıktığı 16 maçta 7 de asist yaptı.
Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan Eibar, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Deportivo La Coruna ise 19 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
- Arena'da gol yağmuru!
Toplam 17
Yorum
öğretici onun için bjk 11 , fb 9 , GS ise sadece 2 penaltı kazandı . 2 uydurma penaltıyla 2-1 kazandığı maçlar var bjkın ve fbnin !
- Arena'da gol yağmuru!
Toplam 17
Yorum
UA FEDERASYON GALATASARAY FARKLI KAZANDI CÜNEYT ÇAKIRI BİR MAÇ DAHA VERDE GALATASARAY YARIŞ DIŞI KALSIN.CÜNEYT İŞİ BİLİYOR.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 27
Yorum
öğretici sarı lacivert ve daha ağırlıklı olarak siyah beyaz . federasyon başkanını duymadınmı 5 fbli 5 te bjklı var diye GS lı ise sadece 1 !
Emre'nin golü yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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