Atletico, Alaves'e diş geçiremedi!
La Liga'nın şampiyonluk adaylarından Atletico Madrid, Alaves'e deplasmanda diş geçiremedi.
La Liga'da 20. hafta mücadelesinde Alaves ile Atletico Madrid golsüz beabere kaldı. Ligin ilk yarısında da rakibiyle berabere kalan Atletico, zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Haftayı 36 puanda tamamlayan Atletico Madrid, iki maç eksiği bulan lider Real Madrid'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer kaldı. Alaves ise 24 puana yükselerek 12. sıradaki yerini korudu.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:14
- Aziz Yıldırım açıkladı: Mehmet Ekici transfer olacak mı?
Toplam 14
Yorum
Emo Sen F.B'li Teknik adamı içine sokarsan, olacağı budur,değil para kazanmak he zaman olduğu gibi yine bedavaya getirip kazığı atacaklar...
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 17
Yorum
Koray Ey fb liler askerimi seversin askerden kacanimi. Dürüst olan mi sahte rapor alan mi.ihtihar edersin karar verin aa
- Fenerbahçe'nin borcu arttı
Toplam 6
Yorum
Aziz 1 Miilyon üye parasını hortumladımmı fenerde işim bitmişdir. Doğrumu samet doğru başkanım
Atletico, Alaves'e diş geçiremedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.