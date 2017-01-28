 Atletico, Alaves'e diş geçiremedi! – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Atletico, 'e diş geçiremedi!

    Atletico, Alaves'e diş geçiremedi!

    'nın şampiyonluk adaylarından , 'e deplasmanda diş geçiremedi.

    'da 20. hafta mücadelesinde ile golsüz beabere kaldı. Ligin ilk yarısında da rakibiyle berabere kalan Atletico, zirve yarışında ağır bir yara aldı.

    Haftayı 36 puanda tamamlayan Atletico Madrid, iki maç eksiği bulan lider Real Madrid'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer kaldı. Alaves ise 24 puana yükselerek 12. sıradaki yerini korudu.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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