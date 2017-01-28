Atletico, Alaves'e diş geçiremedi!

La Liga'da 20. hafta mücadelesinde Alaves ile Atletico Madrid golsüz beabere kaldı. Ligin ilk yarısında da rakibiyle berabere kalan Atletico, zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Haftayı 36 puanda tamamlayan Atletico Madrid, iki maç eksiği bulan lider Real Madrid'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer kaldı. Alaves ise 24 puana yükselerek 12. sıradaki yerini korudu.