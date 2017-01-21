 Deportivo 1 puanı kurtardı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    1 puanı kurtardı

    Deportivo 1 puanı kurtardı

    La Liga'nın 19. haftasında , 'ın asistiyle bulduğu golle deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

    12. dakikada Mateo Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçen ilk yarıyı bu skorla öne bitirdi.

    İkinci yarı daha etkili oynayan ve gol arayan taraf oldu. 'ın 69. dakikada uzun pasında topla buluşan Andone topu ağlara göndererek Deportivo'nun beraberlik golünü attı. Las Palmas'da Aythami 76. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından hakemin çıkardığı kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalarda Deportivo'nun ataklarını sonucu değiştirmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Bu arada Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının ataklarını organize eden isim olarak öne çıkan Emre Çolak, 90 dakika boyunca oynadı.

    Bu sonuçla Las Palmas 25 puanla 10. sırada, Deportivo da 19 puanla 15. sırada yer aldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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