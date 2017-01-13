Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.
İlk maçına deplasmanda çıkacak Barcelona, Real Sociedad ile eşleşirken, Real Madrid ise Celta Vigo'yu konuk edecek. İlk defa çeyrek finale çıkan Eibar ise Atletico Madrid'in konuğu olacak.
Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen ikinci lig ekibi Alcorcon da ilk karşılaşmada Alaves'i ağırlayacak.
Kupada ilk maçlar 18 Ocak, rövanşlar ise 25 Ocak'ta oynanacak.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:57
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Toplam 2
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Soweşata çok iyi bir transfer hayırlı olsun
- Portekiz’den Jesus iddiası
Toplam 15
Yorum
karakartal hayalle yaşayan hayalle ölür.
- 2. Mitrovic bombası
Toplam 21
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karakartal Genç yaşına rağmen oldukça ustaca gol vuruşları var.Beşiktaşta rahatlıkla beklentileri karşılar.
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