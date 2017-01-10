 Sevilla, Jovetic'i kiraladı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    , Jovetic'i kiraladı

    Sevilla, Jovetic'i kiraladı

    ekibi , İtalyan ekibi 'den Karadağlı forvet oyuncusu Stevan Jovetic'i kiraladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jovetic'in sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Jovetic'in yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Sırbistan'da Partizan ve İtalya'da Fiorentina'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, ise 13,5 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. İki takımda da beklenenin altında kalan golcü futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 5 maçta görev yapabildi.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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