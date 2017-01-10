Sevilla, Jovetic'i kiraladı
La Liga ekibi Sevilla, İtalyan ekibi Inter'den Karadağlı forvet oyuncusu Stevan Jovetic'i kiraladı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jovetic'in sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Jovetic'in yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Sırbistan'da Partizan ve İtalya'da Fiorentina'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. İki takımda da beklenenin altında kalan golcü futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 5 maçta görev yapabildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:33
- Parasını verir alırız!
Toplam 58
Yorum
mustafa parayla alırız diyorsan neden almıyorsun..artık bir orta yolu bulman gerekir..m.ekici bize son derece gerekli biridir..sanırım.uefa engeline takılıyor..eskiden önüne gelene bas bas paraları leylaya yaptın.tabi çoğu fiyaskoydu..şimdi alamıyorsun..bizde burda kıvranıyoruz..
- Baroni’yi gönderiyorlar
Toplam 8
Yorum
FB yaw sizin "kahraman" futbolculariniz Ümit Karan, Hasan Sas vs. hepsi televizyonda kadiköyden korktuklarini anlattilar daha ne diyorsun git
- F.Bahçe'de kiminle çalışmak istediğini açıkladı
Toplam 5
Yorum
GS53 Bir takım ile 4 kez şampiyon,bir uefa,bir de süper kupa alacaksın ve başka takımı tutacaksın.İstikbal FB de ya,başka kimse kabul eder mi...
Sevilla, Jovetic'i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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