Messi'nin heykeline saldırdılar
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan yıldız futbolcunun heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin heykeli saldırıya uğradı.
Arjantin basınında yer alan haberde, başkent Buenos Aires'te bulunan Messi heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiği bildirildi. Kafa ve kol kısmı zarar gören heykeli onarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.
Lionel Messi'nin heykelinin olduğu Buenos Aires'in "Paseo de la Gloria" meydanında, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta dört kez şampiyonluk yaşayan Manu Ginobili, Formula 1'i beş defa zirvede bitiren Juan Manuel Fangio ve bir grand slam zaferi elde eden Gabriela Sabatini'nin de arasında yer aldığı birçok Arjantinli ünlü sporcunun heykeli bulunuyor.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:05
- 3 teklif var
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Bunu alacağımıza zamanında Kjaeri alsaydık keşke.
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 7
Yorum
Sneijder_W Zaten biz yatarak para kazanırız ;)
- Bruma mı? Rodrigues mi?
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bizdekilerde tapu varda ne oluyor oynayamadıktan sonra. Ayrıca tapulu oyuncularıda gördük zamanında Ribery, Hajroviç gibi paralarını ödeyemeyince uçup gittier. Ribery den ne zarar ettik ya :(
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