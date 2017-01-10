 Demichelis, Espanyol'dan ayrıldı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Demichelis, 'dan ayrıldı

    Demichelis, Espanyol'dan ayrıldı

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , Arjantinli savunma oyuncusu ile yollarını ayırdı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Tecrübeli futbolcu, bu sezon formasıyla La Liga'da sadece 2 maçta görev aldı. Demichelis, Eibar mücadelesinde 90, Real Betis karşısında ise 8 dakika oynama şansı buldu.

    Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Demichelis, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Malaga ve Atletico Madrid ile İngiltere'nin Manchester City ekiplerinde de görev yaptı.

    Arjantinli futbolcu, Bayern Münih ile 4, Manchester City ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:41
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