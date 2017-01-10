Demichelis, Espanyol'dan ayrıldı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol, Arjantinli savunma oyuncusu Martin Demichelis ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon Espanyol formasıyla La Liga'da sadece 2 maçta görev aldı. Demichelis, Eibar mücadelesinde 90, Real Betis karşısında ise 8 dakika oynama şansı buldu.
Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Demichelis, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Malaga ve Atletico Madrid ile İngiltere'nin Manchester City ekiplerinde de görev yaptı.
Arjantinli futbolcu, Bayern Münih ile 4, Manchester City ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:41
- F.Bahçe'de kiminle çalışmak istediğini açıkladı
Toplam 2
Yorum
........ SÖYLEDİKLERİNİN HİÇ BİRİ GERÇEKCİ DEĞİL EMRE BELÖZOĞLU EFENDİ. FB DEN DOĞRU DÜRÜST BİR ARKADAŞIN BİLE YOK. GS DAN BAKİ KALANLAR HARİCİNDE. GÖRÜNTÜNDEN BİR PİŞMANLIK SEZİLİYOR, HEPSİ BU.
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 13
Yorum
GS01 DÜN AKŞAM CAM ÇERÇEVE İNDİRECEKTİM BU OYUNCULAR YÜZÜNDEN
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 13
Yorum
GS021 BİR HAFTA BOTYUNCA KAMP YAPTINIZ ÜSÜTÜNE Bİ GRAM KOYMADAN GELDİNİZ NE DİYE O KADAR GİTTİNİZKİ O ZAMAN BEN GALATASARAYA AŞIĞIM AMA BU OYUNCULARI TAKIMDAN GÖRMEKTEN NEFRET EDİYORUM
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