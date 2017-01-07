Real Madrid, Granada'yı farklı geçti
Eflatun-beyazlılar yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak Barcelona'nın rekorunu egale etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı 5-0 yendi.
Real Madrid'in gollerini 12. ve 31. dakikalarda Isco, 20. dakikada Karim Benzema, 27. dakikada Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Carlos Casemiro attı.
La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid, bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayan Granada ise 9 puanda kaldı.
Öte yandan, teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Real Madrid, 2015-2016 sezonunda Luis Enriqueli Barcelona'ya ait olan "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale etti. Eflatun-beyazlılar, 12 Ocak'ta Sevilla ile oynayacağı İspanya Kral Kupası karşılaşmasını kaybetmezse, bu rekoru kırmayı başaracak.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:56
- ‘Eto’o beni de motive eder’
Toplam 4
Yorum
hattrick Daha da motive olurum ne demek Cenk ? Daha da motive olma durumun vardı da neden esirgedin bu takımdan . Açıklamaya bakar mısınız kendi kendini ihbar eden ve yeterince motive olmadığını ilan eden açıklama . Nerede tam motive olacaksan biz zahmet çek git git oraya hak etmediğin bu takıma bir faydan dokunsun .
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 11
Yorum
Acemiler İkinci yarı başlayıp başarısız olunca söyleseydiniz bari Adamda istek hirsmi kalır oyuncular zaten adam yerine koymuyor şimdi nasıl olsa gidecek diye takmaz bile Sanki şampiyonluk gitmiş gibi beyanat veriyor
- Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı
Toplam 1
Yorum
Aslan gitsin artik CIN'DE calissin
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