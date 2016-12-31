 Valencia macerası kısa sürdü! – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    macerası kısa sürdü!

    Valencia macerası kısa sürdü!

    takımlarından 'da teknik direktör görevinden istifa etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.

    , Prandelli yönetiminde 'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

    Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.

    İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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