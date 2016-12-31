Valencia macerası kısa sürdü!
La Liga takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.
Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.
İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
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