Valencia macerası kısa sürdü!
La Liga takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.
Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.
İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:05
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Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
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Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
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Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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