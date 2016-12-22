 Arda Turan'dan 3 gol 1 asist – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'dan 3 gol 1 asist

    Arda Turan'dan 3 gol 1 asist

    Milli futbolcumuz , Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Mönchengladbah maçından sonra Katalan ekibindeki 2. hat-trick'ini yaptı. Arda, Kral Kupası'nda 'nın Hercules'i 7-0'la geçtiği maçta 55, 86 ve 89. dakikalarda attığı gollerle geceye damgasını vurdu.

    İspanya Kral Kupası maçında Camp Nou'da , Hercules'i ağırladı. Barcelona, 'ın 3 gol 1 asistle oynadığı maçta sahasında Hercules'i 7-0 mağlup etti.

    Barcelona'nın diğer gollerini Lucas Digne, Ivan Rakitic, Rafinha ve Francisco Alcacer kaydetti.

    Arda Turan böylece bir sezonda en çok gol attığı sezonunu yineledi. 2008-09 yılında G.Saray formasıyla bir sezonda 45 maçta 11 gol atan Arda, bu sezon Barcelona formasıyla 19. maçında 11 gole ulaştı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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