Malaga, Demichelis'i kadrosuna kattı
La Liga ekiplerinden Malaga, geçtiğimiz hafta Espanyol ile sözleşmesini fesheden Arjantinli defans oyuncusu Martin Demichelis ile anlaşmaya vardı.
Malaga Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Demichelis ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Deneyimli futbolcu, bu sezon Espanyol formasıyla La Liga'da sadece 2 maçta görev aldı. Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Demichelis, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Malaga ve Atletico Madrid ile İngiltere'nin Manchester City ekiplerinde de görev yaptı.
Arjantinli futbolcu, Bayern Münih ile 4, Manchester City ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Malaga'da 2010-2011 sezonunda forma giyen Demichelis, ikinci kez İspanyol ekibinde oynayacak.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:25
- Quaresma'dan açıklama var
Toplam 15
Yorum
şışşş ağlıyor renkliler size diyor
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 75
Yorum
KAMURAN AYTEKIN AZIZ YILDIRIM HAKSIZLIGA ISYAN EDIYOR EN IYISI FENER BAHCEYI KAPATIN AZIZ YILDIRM BIZ TARAFTARLARDA RAHAT EDELIM NASIL OLSA ÖZ ELESTIRI YOK
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 40
Yorum
karagümrüklü aglayarak şampiyon olunmaz oynayarak olunur aziz
Malaga, Demichelis'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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