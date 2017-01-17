 Malaga, Demichelis'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    , Demichelis'i kadrosuna kattı

    Malaga, Demichelis'i kadrosuna kattı

    ekiplerinden , geçtiğimiz hafta ile sözleşmesini fesheden Arjantinli defans oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Demichelis ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Deneyimli futbolcu, bu sezon formasıyla 'da sadece 2 maçta görev aldı. Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Demichelis, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Malaga ve Atletico Madrid ile İngiltere'nin Manchester City ekiplerinde de görev yaptı.

    Arjantinli futbolcu, Bayern Münih ile 4, Manchester City ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

    Malaga'da 2010-2011 sezonunda forma giyen Demichelis, ikinci kez İspanyol ekibinde oynayacak.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:25
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