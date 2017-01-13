Real Madrid Barça'nın rekorunu kırdı
İspanya Kral Kupası'nda Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Danilo'nun kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Real Madrid devreye 1-0 mağlup girdi.
Mücadelenin 48. dakikasında Marco Asensio ile durumu eşitleyen Real Madrid, 54. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Stevan Jovetic'in golüyle 2-1 öne geçen Sevilla, 77. dakikada Vicente Iborra ile farkı 2'ye çıkardı. Real Madrid 83. dakikada Sergio Ramos ile farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında ise sahneye Fransız golcü Karim Benzema çıktı ve mücadele 3-3 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve Katalan ekibi Barcelona'nın rekorunu kırdı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
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Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Real Madrid Barça'nın rekorunu kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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