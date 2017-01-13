Real Madrid Barça'nın rekorunu kırdı

Karşılaşmanın 10. dakikasında Danilo'nun kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Real Madrid devreye 1-0 mağlup girdi.

Mücadelenin 48. dakikasında Marco Asensio ile durumu eşitleyen Real Madrid, 54. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Stevan Jovetic'in golüyle 2-1 öne geçen Sevilla, 77. dakikada Vicente Iborra ile farkı 2'ye çıkardı. Real Madrid 83. dakikada Sergio Ramos ile farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında ise sahneye Fransız golcü Karim Benzema çıktı ve mücadele 3-3 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve Katalan ekibi Barcelona'nın rekorunu kırdı.