Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.
İlk maçına deplasmanda çıkacak Barcelona, Real Sociedad ile eşleşirken, Real Madrid ise Celta Vigo'yu konuk edecek. İlk defa çeyrek finale çıkan Eibar ise Atletico Madrid'in konuğu olacak.
Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen ikinci lig ekibi Alcorcon da ilk karşılaşmada Alaves'i ağırlayacak.
Kupada ilk maçlar 18 Ocak, rövanşlar ise 25 Ocak'ta oynanacak.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:57
- Ömer Ali Konya’nın kapısında
Toplam 5
Yorum
fb engin gs nin yıllardır yaptığı şey nedense kimse fark etmiyor genç futbolcuları bitiriyorlar yazıklar osun,
- Galatasaray'da 7 eksik
Toplam 2
Yorum
guest07 konya alacak maçı buraya yazıyorum TEK BÜYÜK FB
- Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Toplam 1
Yorum
Br Bir fiyasko daha
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