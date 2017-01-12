Emre Çolak'ın asisti yetmedi

Maçın 45. dakikasında Edgar'ın golüyle 1-0 öne geçen Alaves, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada, ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Theo, Alaves'i 10 kişi bıraktı. Deportivo 62. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Arribas'ın attığı kafa gölüyle skoru 1-1'e getirdi. Rakibi 10 kişi olmasına rağmen yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Deportivo, Alaves'in deplasmanda attığı gol avantajından dolayı Kral Kupası'na veda etti. Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Çolak, karşılaşma sonuna kadar oynadı.

La Liga'da mücadele eden Alaves ise yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez bu kupada çeyrek finale yükseldi.

Öte yandan Kral Kupası'nın son 16 turunda, 2. ligde mücadele eden iki takımı karşı karşıya getiren Cordoba-Alcorcon eşleşmesinde gülen taraf Alcorcon oldu. Sahasında oynadığı ve 0-0 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Cordoba'yı 2-1 yenen Alcorcon, tarihinde ilk defa Kral Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Alcorcon, çeyrek finale kalabilen tek 2. lig takımı olarak dikkati çekti. Kral Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran diğer takımlar, Villarreal'i eleyen Real Sociedad ve Las Palmas'ı eleyen Atletico Madrid oldu.

Kral Kupası'nda diğer çeyrek finalistler bu akşamki Barcelona-Athletic Bilbao ve yarın oynanacak Sevilla-Real Madrid, Celta-Valencia ve Eibar-Osasuna maçlarından sonra belli olacak.