Sevilla, Jovetic'i kiraladı

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jovetic'in sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Jovetic'in yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Sırbistan'da Partizan ve İtalya'da Fiorentina'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. İki takımda da beklenenin altında kalan golcü futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 5 maçta görev yapabildi.