 Valencia macerası kısa sürdü! – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    macerası kısa sürdü!

    Valencia macerası kısa sürdü!

    ekiplerinden 'da dönemi sona eriyor. İtalyan teknik adamın kötü gidişatın ardından istifasını yönetime sunduğu öğrenildi.

    2016-2017 sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen ancak bir türlü istediği perfromansı sergileyemeyen 'da 'ye yol göründü.

    Sezona Fenerbahçe'den Nani'yi transfer ederek başlayan ve iddialı bir açılış yapan Valencia ligde istediği sonuçları bir türlü alamadı.

    İspanya basınına göre Prandelli, Valencia yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından akşam saatlerinde ayrılma kararı alarak, istifasını yönetime sundu.

    Valencia Kulübü yöneticileri, Prandelli'nin takımdan ayrılma kararını kabul etti ve takımın başına sezon sonuna kadar Voro Gonzalez'i getirdi. 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, daha önce çeşitli dönemlerde Valencia takımında antrenörlük görevinde bulunmuştu.

    3 aydır İspanyol kulübünü çalıştıran İtalyan teknik adam LaLiga'da 16. haftanın sonunda Valencia ile 17 sırada yer aldı. Takımı ligin 8. haftasında devralan deneyimli çalıştırıcı, 8 haftalık periyot içinde sadece 1 galibiyet görebildi.

    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:07
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