Valencia macerası kısa sürdü!
La Liga ekiplerinden Valencia'da Cesare Prandelli dönemi sona eriyor. İtalyan teknik adamın kötü gidişatın ardından istifasını yönetime sunduğu öğrenildi.
2016-2017 sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen ancak bir türlü istediği perfromansı sergileyemeyen Valencia'da Cesare Prandelli'ye yol göründü.
Sezona Fenerbahçe'den Nani'yi transfer ederek başlayan ve iddialı bir açılış yapan Valencia ligde istediği sonuçları bir türlü alamadı.
İspanya basınına göre Prandelli, Valencia yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından akşam saatlerinde ayrılma kararı alarak, istifasını yönetime sundu.
Valencia Kulübü yöneticileri, Prandelli'nin takımdan ayrılma kararını kabul etti ve takımın başına sezon sonuna kadar Voro Gonzalez'i getirdi. 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, daha önce çeşitli dönemlerde Valencia takımında antrenörlük görevinde bulunmuştu.
3 aydır İspanyol kulübünü çalıştıran İtalyan teknik adam LaLiga'da 16. haftanın sonunda Valencia ile 17 sırada yer aldı. Takımı ligin 8. haftasında devralan deneyimli çalıştırıcı, 8 haftalık periyot içinde sadece 1 galibiyet görebildi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:07
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
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db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
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Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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