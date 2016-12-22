Arda Turan'dan 3 gol 1 asist
Milli futbolcumuz Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Mönchengladbah maçından sonra Katalan ekibindeki 2. hat-trick'ini yaptı. Arda, Kral Kupası'nda Barcelona'nın Hercules'i 7-0'la geçtiği maçta 55, 86 ve 89. dakikalarda attığı gollerle geceye damgasını vurdu.
İspanya Kral Kupası maçında Camp Nou'da Barcelona, Hercules'i ağırladı. Barcelona, Arda Turan'ın 3 gol 1 asistle oynadığı maçta sahasında Hercules'i 7-0 mağlup etti.
Barcelona'nın diğer gollerini Lucas Digne, Ivan Rakitic, Rafinha ve Francisco Alcacer kaydetti.
Arda Turan böylece bir sezonda en çok gol attığı sezonunu yineledi. 2008-09 yılında G.Saray formasıyla bir sezonda 45 maçta 11 gol atan Arda, bu sezon Barcelona formasıyla 19. maçında 11 gole ulaştı.
Barcelona'nın diğer gollerini Lucas Digne, Ivan Rakitic, Rafinha ve Francisco Alcacer kaydetti.
Arda Turan böylece bir sezonda en çok gol attığı sezonunu yineledi. 2008-09 yılında G.Saray formasıyla bir sezonda 45 maçta 11 gol atan Arda, bu sezon Barcelona formasıyla 19. maçında 11 gole ulaştı.
Arda Turan 3 gol / 1 asist ??????https://t.co/S8ho15I5f3 pic.twitter.com/itzfom3ai0— Fotomaç (@fotomac) 21 Aralık 2016
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 12
Yorum
TAÇSIZ KRAL ŞEHMUZ ALLAHAISMARLADIK GÜZEL KAPTAN ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN?
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görengören İnsan GS da zevk için oynar.Ruhsuzluk... o kadar para al verdiğine bak .....YUH
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Yorum
BEYEFENDİ BÜYÜK KAPTAN ŞEHMUZ ÖZER-E ALLAH RAHMET EYLESİN..TAÇSIZ GOL KRALIYDI..BEYEFENDİYDİ..
Arda Turan'dan 3 gol 1 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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