La Liga'dan 61 futbolcu serbest kalacak
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarında mücadele eden 61 futbolcunun sözleşmelerinin 6 ay sonra sona erecek olmasının ara transfer pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.
İspanyol spor gazetesi Marca, mevcut durumda kulüpleriyle sözleşmeleri 6 ay sonra bitecek 61 futbolcunun, 1 Ocak tarihinden itibaren resmi olarak diğer kulüplerle müzakere etmeye başlayabileceklerini yazdı.
Bazı futbolcuların gelecek sezonu beklemeden ara transfer döneminde kendisine yeni bir kulüp aradığı, Deportivo La Coruna'da oynayan ve sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Ryan Babel'in Beşiktaş'a gidebileceği iddia edildi.
Las Palmas takımı, 7 oyuncusuyla sezon sonunda en fazla sözleşmesi bitecek futbolcuya sahip kulüp olarak gösterildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:01
- Abdülkadir’e yakın markaj
Toplam 3
Yorum
Yüksel AKGÜN Merhaba, Sezon başında hazırlık maçlarında takımdaki gençlerle tecrübeli futbolcuların performansları çok iyiydi ne olduda takım bu kadar beceriksiz hale geldi. Bunu teknik ekibe sormak istiyorum. Birde Abdülkadir ve Yusuf'ta ısrar edilmesi lazım geleceğimiz onlar, Syg.
- ''Volkan Abi sağolsun''
Toplam 3
Yorum
AKDENİZ ARKADAŞLAR BU ALPER BAYAN GİBİ OYNUYOR BİR MAÇ İYİ 10 MAÇ KÖTÜ ,KARDEŞİM ORTA SAHAYA 2 TANE ADAM ALIN ISKARTALARI SALIN GİTSİN YETER YAHU KOSKOCA FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİNE DEFANS YAPACAK BİR TAKIMMI
- 1860 Münih’ten Pereira kıyağı
Toplam 7
Yorum
ERKAN GÖRÜŞÜRÜZ
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