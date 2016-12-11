 Saygı duruşu yapılacak – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Saygı duruşu yapılacak

    Saygı duruşu yapılacak
    , bu hafta profesyonel liglerde oynanacak maçların öncesinde, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

    Dün gece Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısına ülke dışından da tepkiler gelmeye devam ediyor. İspanya Futbol Ligi'nin (La Liga) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, La Liga Santander ve La Liga 1/2/3'te bu hafta oynanacak tüm maçların öncesinde, İstanbul'da hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağı belirtildi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:38
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