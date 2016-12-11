Saygı duruşu yapılacak
Dün gece Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısına ülke dışından da tepkiler gelmeye devam ediyor. İspanya Futbol Ligi'nin (La Liga) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, La Liga Santander ve La Liga 1/2/3'te bu hafta oynanacak tüm maçların öncesinde, İstanbul'da hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağı belirtildi.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:38
- Galatasaray - Gaziantepspor | 19.00
Toplam 1
Yorum
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yasin hariç iyi kadro
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 17
Yorum
mehmetfb ahmet edendi kiev maçından sonra sesin çıkmıyodu ama hakemler senin için bişey yaptımı göğsünüzü gere gere anlatırsınız apaçık herşey ortada türkiyede hakemler olmasa siz bi hiçsiniz
- Alın terimizle kazandık
Toplam 8
Yorum
mehmetfb 2 saçma penaltı verimeyen kırmızı kartlarınız ve alınteri vay beeeeeeeeeeeeeee şenool ve bjk gerisi size kalmış
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