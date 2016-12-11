Barcelona 3 maç sonra kazandı

La Liga'nın 15. haftasında Arda Turan'lı Barcelona, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi.

Estadio El Sadar Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında zorlanan Barcelona, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Milli yıldızımız Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı ve 65. dakikada yerini Denis Suarez'e bıraktığı maçta Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 59'da Luis Suarez, 72 ve 90+2. dakikada Lionel Messi attı.

Bu sonucun ardından Barcelona Malaga, Real Sociedad ve Real Madrid beraberliklerinden ardında La Liga'da sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 31'e yükselterek, Real Madrid'in ardından haftayı ikinci sırada tamamladı.



MESSI RONALDO'YU GEÇTİ

Öte yandan La Liga'daki gol krallığı yarışında Messi, Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun önüne geçti. 11 golle lider olan Messi'yi, 10'ar golle Ronaldo ve Luis Suarez takip etti. Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle dinlendirilip kadroya alınmayan Ronaldo, bu akşam oynanacak Deportivo La Coruna maçında forma giymeyecek.