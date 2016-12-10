 Barcelona 3 maç sonra kazandı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Barcelona 3 maç sonra kazandı

    Barcelona 3 maç sonra kazandı

    Barcelona, Arda Turan'ın 65 dakika sahada kaldığı maçta Osasuna'yı 3-0 mağlup etti ve La Liga'da üç hafta sonra kazandı.

    La Liga'nın 15. haftasında Arda Turan'lı Barcelona, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi.

    Estadio El Sadar Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında zorlanan Barcelona, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Milli yıldızımız Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı ve 65. dakikada yerini Denis Suarez'e bıraktığı maçta Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 59'da Luis Suarez, 72 ve 90+2. dakikada Lionel Messi attı.

    Bu sonucun ardından Barcelona Malaga, Real Sociedad ve Real Madrid beraberliklerinden ardında La Liga'da sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 31'e yükselterek, Real Madrid'in ardından haftayı ikinci sırada tamamladı.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:58
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