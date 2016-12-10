Barcelona 3 maç sonra kazandı
Barcelona, Arda Turan'ın 65 dakika sahada kaldığı maçta Osasuna'yı 3-0 mağlup etti ve La Liga'da üç hafta sonra kazandı.
La Liga'nın 15. haftasında Arda Turan'lı Barcelona, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi.
Estadio El Sadar Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında zorlanan Barcelona, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Milli yıldızımız Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı ve 65. dakikada yerini Denis Suarez'e bıraktığı maçta Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 59'da Luis Suarez, 72 ve 90+2. dakikada Lionel Messi attı.
Bu sonucun ardından Barcelona Malaga, Real Sociedad ve Real Madrid beraberliklerinden ardında La Liga'da sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 31'e yükselterek, Real Madrid'in ardından haftayı ikinci sırada tamamladı.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:58
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
Yorum
Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
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