Atletico Madrid'e yeni stat

İspanya'nın köklü kulüplerinden olan Atletico Madrid, 50 yıldır maçlarını oynadığı ve 2016-2017 sezonu sonunda veda edeceği Vicente Calderon Stadı'nın yerine yaptırdığı yeni stadın ismini belirledi. Atletico Madrid, yapımı devam eden yeni stadının isminin, kulübün yüzde 20 hissesine sahip olan Çin firması Wanda grup ile varılan anlaşma gereği "Wanda-Metropolitano" olmasına karar verildiğini duyurdu.

Vicente Calderon Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına kulüp başkanı Enrique Cerezo, yönetim kurulu üyeleri, Wanda grubunun yöneticileri, erkek ve kadın futbol takımlarının oyuncuları katıldı.

Wanda grubu ile anlaşmanın Çin'de bulunan Atletico Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin tarafından bugün imzalandığını kaydeden Cerezo, "Yeni stat kulübün imajında önemli bir adım olacak.Tarihimizin en önemli anlarından birini yaşıyoruz. Atletico için gerekli olan değişimin en önemli ayaklarından birini hayata geçiriyoruz." dedi.

Cerezo ayrıca, 30 binden fazla Atletico kulüp üyesinin yeni stat için kombine biletlerinin rezervasyonunu şimdiden yaptığını söyledi.

2 Ekim 1966 yılından bu yana maçlarını Vicente Calderon Stadı'nda oynayan Atletico Madrid, bu sezon sonunda stadına veda ederek, Madrid'in San Blas Canillejas mahallesinde inşa edilen yeni stadına geçecek. 220 milyon avroluk bütçeyle, 88 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni stat, 68 bin koltuk kapasiteli olacak. Stat gelirini iki katına çıkarma hedefiyle özellikle VIP tribünlerine ağırlık veren Atletico Madrid kulübü, proje kapsamında ayrıca geniş yeşil alan, 4 bin araçlık park yeri, 400 kişi kapasiteli oditoryum ve restoran yerleri de yapacak. Vicente Calderon Stadı'nın yıkımı ise Madrid Belediyesi'nin belirleyeceği bir tarihte olacak.