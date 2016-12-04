Clasico'da gülen yok
Nou Camp’taki El Clasico’da Luis Suarez ile öne geçen Barcelona, Sergio Ramos’un son dakika golüne engel olamadı. 76'da oyuna giren Arda Turan'ın 90. dakikada yaptığı gereksiz faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Real Madrid'in golü geldi.
La Liga'da sezonun ilk El Clasico'nda gülen çıkmadı... Barça'nın mabedi Nou Camp'ta oynanan karşılaşmada Luis Suarez'e Serigo Ramos ile karşılık veren Real Madrid, zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı: 1-1. İlk yarısı golsüz biten El Clasico'nun 52. dakikasında Uruguaylı yıldız Luis Suarez, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.
ÇİZGİDEN ÇIKTI
Maçın hakemi Carlos Clos Gomez, 3. dakikada Mascherano'nun Lucas Vazquez'e, 10. dakikada da Sergi Roberto'nun Ramos'tan dönen şutunda penaltı beklentilerine 'devam' dedi. Arda Turan, 76'da Andre Gomes'in yerine oyuna girdi. Mücadelenin son dakikasında Real Madrid'li Carlos Casemiro topu çizgiden çıkardı. Karşı atakta Arda rakibinine faul yaptı. Kullanılan serbest atışta Real Madrid'li Ramos, kafayı vurarak takımını ipten aldı. Bu sonucun ardından Barcelona 24, Real Madrid ise 34 puana yükseldi.
ARDA, BARÇALILARI KIZDIRDI
İkinci yarıda oyuna giren Arda Turan, son dakikada gelişen Real Madrid atağında rakibini faulle durdurdu. 'Gereksiz' olarak görülen bu faul sonrası kullanılan serbest atıştan gelen gol sonrası Barçalı taraftarlar Arda'yı hedef tahtasına koydular.
ÇİZGİDEN ÇIKTI
Maçın hakemi Carlos Clos Gomez, 3. dakikada Mascherano'nun Lucas Vazquez'e, 10. dakikada da Sergi Roberto'nun Ramos'tan dönen şutunda penaltı beklentilerine 'devam' dedi. Arda Turan, 76'da Andre Gomes'in yerine oyuna girdi. Mücadelenin son dakikasında Real Madrid'li Carlos Casemiro topu çizgiden çıkardı. Karşı atakta Arda rakibinine faul yaptı. Kullanılan serbest atışta Real Madrid'li Ramos, kafayı vurarak takımını ipten aldı. Bu sonucun ardından Barcelona 24, Real Madrid ise 34 puana yükseldi.
ARDA, BARÇALILARI KIZDIRDI
İkinci yarıda oyuna giren Arda Turan, son dakikada gelişen Real Madrid atağında rakibini faulle durdurdu. 'Gereksiz' olarak görülen bu faul sonrası kullanılan serbest atıştan gelen gol sonrası Barçalı taraftarlar Arda'yı hedef tahtasına koydular.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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