 Clasico'da gülen yok – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Clasico'da gülen yok

    Clasico'da gülen yok

    ’taki El Clasico’da Luis Suarez ile öne geçen , Sergio Ramos’un son dakika golüne engel olamadı. 76'da oyuna giren 'ın 90. dakikada yaptığı gereksiz faul sonrası kullanılan serbest vuruşta 'in golü geldi.

    'da sezonun ilk El Clasico'nda gülen çıkmadı... Barça'nın mabedi 'ta oynanan karşılaşmada Luis Suarez'e Serigo Ramos ile karşılık veren , zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı: 1-1. İlk yarısı golsüz biten El Clasico'nun 52. dakikasında Uruguaylı yıldız Luis Suarez, 'yı 1-0 öne geçirdi.

    ÇİZGİDEN ÇIKTI
    Maçın hakemi Carlos Clos Gomez, 3. dakikada Mascherano'nun Lucas Vazquez'e, 10. dakikada da Sergi Roberto'nun Ramos'tan dönen şutunda penaltı beklentilerine 'devam' dedi. , 76'da Andre Gomes'in yerine oyuna girdi. Mücadelenin son dakikasında Real Madrid'li Carlos Casemiro topu çizgiden çıkardı. Karşı atakta Arda rakibinine faul yaptı. Kullanılan serbest atışta Real Madrid'li Ramos, kafayı vurarak takımını ipten aldı. Bu sonucun ardından Barcelona 24, Real Madrid ise 34 puana yükseldi.

    ARDA, BARÇALILARI KIZDIRDI
    İkinci yarıda oyuna giren Arda Turan, son dakikada gelişen Real Madrid atağında rakibini faulle durdurdu. 'Gereksiz' olarak görülen bu faul sonrası kullanılan serbest atıştan gelen gol sonrası Barçalı taraftarlar Arda'yı hedef tahtasına koydular.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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