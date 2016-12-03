Fatura Arda'ya kesildi

Yine El Clasico, yine Arda Turan tartışmaları... Katalan devi Real Madrid karşısında ikinci yarının hemen başında Luis Suarez'in golüyle yakaladığı üstünlüğü artıracak fırsatları değerlendiremeyince, 90. dakikada Sergio Ramos'tan yediği golle üç puana elveda dedi.

Ramos'un golü sol kanattan kullanılan bir serbest atış sonucunda geldi. Serbest atışa sebebiyet veren isim ise, Marcelo'yu yüzü taç çizgisine dönük bir pozisyondayken düşüren Arda oldu.

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜK

Geçen sezonun ikinci yarısında Camp Nou'da oynanan maçta Arda'nın oyuna girmesinin ardından Barcelona orta alanı gözle görülür bir şekilde oyundan düşmüş ve Real Madrid 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete uzanmıştı. Görünen o ki Barcelona taraftarı, faturayı bir kez daha Türk yıldıza kesti.

Özellikle Twitter'da yapılan yorumlarda, Arda'nın son derece gereksiz bir faul yaptığı ifade edildi ve "Arda geçen sezon da bize El Clasico'ya mal olmuştu. Bu sezon da aynı şeyi yaptı." gibi ifadeler kullanıldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Turan, 77. dakikada Marcelo'nun yerine oyuna girmişti.