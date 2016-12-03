El Clasico'da kazanan yok

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, ilk dakikalardan itibaren topa daha çok sahip olup, oyunu kontrolü altında tutmaya çalıştı. Ev sahibi ekibin maçtaki ilk önemli atağı 10. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru giren Neymar'ın ortasında geldi. Sergi Roberto'nun vuruşunda Real Madrid kaptanı Sergio Ramos göğsüyle topu kornere atmayı başardı. 20. dakikadan itibaren oyunda dengeyi sağlayan Real Madrid, Fransız futbolcusu Karim Benzema ile iki kez Barcelona ceza sahasında tehlike oluştursa da sonuç alamadı.

Barcelona, uzun ve hızlı toplarla hücuma çıkmayı denerken, Real Madrid ise savunmada çok sakin olup, kanatları kullanarak rakip kaleye gitmeye çalıştı. Her iki takımın da hata yapmamak için çok dikkatli olduğu ve taktik mücadelenin öne çıktığı ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya takımlar aynı 11'lerle başladı. 53. dakikada Neymar'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde çok iyi bir şekilde yükselen Luis Suarez'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Barcelona maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 59. dakikasında Benzema ile rakip ceza sahasında tehlike üreten Real Madrid, Fransız futbolcunun topla birlikte yüzünü kaleye dönememesi sonrasında pozisyondan yararlanamadı. Skor üstünlüğü ile rahatlayan ve ikinci golü arayan Barcelona, 68. ve 71. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Iniesta ve 81. dakikada Messi ile dört önemli gol fırsatını değerlendiremedi.

89. dakikada gelişen Real Madrid atağında Cristiano Ronaldo'nun sağ kale direği önünde müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda Jordi Alba ayağıyla önledi. Mücadelenin 90. dakikasında Luka Modric'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Sergio Ramos mükemmel bir kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi: 1-1. Son dakikalarda gelen beraberlik golüne Barcelona'nın karşılık verecek vakti olmayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla, 26'sı La Liga'da olmak üzere yenilmezlik serisini 33 maça çıkaran Real Madrid, puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Barcelona ise puanını 28 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, yedek başladığı karşılaşmada 78. dakikada Andre Gomes'in yerine oyuna dahil oldu. Valencia ile 22 Ekim'de deplasmanda oynanan lig maçında sağ dizinden sakatlık geçiren Andres Iniesta, bir aydan fazla bir süre sonra sahalara döndü. Barcelona kaptanı Iniesta, 60. dakikada Rakitic'in yerine oyuna girdi.

Ayrıca Barcelona'da Neymar, bu maçın ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Osasuna maçında forma giyemeyecek.

CHAPECOENSE İÇİN SAYGI DURUŞU

Kolombiya'daki uçak kazasında futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri hayatını kaybeden Brezilya'nın Chapecoense kulübüne destek için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

"Dayan Chapecoense" yazılı bir panonun arkasına geçen her iki takımın futbolcuları ve hakemler omuz omuza saygı duruşunda bulundu. Ayrıca takımlar sahaya çıkarken, Nou Camp Stadı'ndaki 90 bin Barcelona taraftarı takımlarına ve Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere destek vermek için bir mozaik oluşturdu. Tribünlerdeki mozaikte, Katalonya'ya özgü insan kulesi sembolü ile "Haydi Barça" yazılırken, Katalonya bayrağı da oluşturuldu. Ayrıca tribünün bir kısmında İngilizce "Katalan Cumhuriyeti'ne Hoşgeldiniz" yazılı büyük bir pankart açıldı. Maçın 17. dakikasında da tribünlerden "bağımsızlık" diye sloganlar atıldı.



LUİS ENRİQUE: İKİNCİ YARI DAHA ÜSTÜNDÜK

Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, ikinci yarıda daha üstün oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, Real Madrid'in serbest vuruştan attığı golden önce faul yapan Arda Turan ile ilgili sorular üzerine, "Tek bir futbolcuda yoğunlaşmayı kabul etmiyorum. Burada birlikte kazanıp, kaybediyoruz ama futbolculara verdiğim direktif çok açıktı. Faul yapmayın, özellikle de Madridli bir futbolcu sırtını kaleye dönmüşse." diye konuştu.

İspanyol teknik adam, lider Real Madrid ile aralarındaki 6 puanlık farkı indirmek için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Lig daha çok uzun. Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda daha çok puan almalıyız. Bundan sonra kalan tüm maçlarımızı kazanıp, rakibin üzerinde baskı kurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takımı 1-0 öndeyken Neymar ve Lionel Messi'nin önemli pozisyonları değerlendiremediklerini ama futbolun içinde bunun olduğunu belirten 46 yaşındaki Luis Enrique, "İlk yarı dengeli bir futbol varken, ikinci devre biz daha üstün oynadık. Topa daha çok sahip olduk, fırsatlar yakaladık ve kazanmayı hak ettik. Şu anda istediğimiz yerde değiliz. Soğuk sulardayız ama henüz 14. haftadayız." ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD CEPHESİ

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise son dakikada gelen beraberlikle ilgili, "Yüreğinle oynadığın zaman böyle şeyler oluyor." dedi.

Böyle bir maç oynamanın kolay olmadığını belirten Zidane, "Mevcut durumda Barcelona ile aramızdaki 6 puanlık farkın belirleyici olduğunu asla düşünmüyorum. Avantajımız var ama lig daha çok uzun. Elbette aldığımız 1 puandan dolayı memnunum ama lig son ana kadar zor olacaktır. Diğer yandan eğer bu maçı kaybetseydik bizim için daha zor olacaktı." şeklinde konuştu.



''ARDA TURAN BİR TURİST GİBİYDİ''

Öte yandan özellikle Katalan medyası, Real Madrid'in beraberlik golünü bulmasının Arda Turan'ın hatası sonrasında olduğunu yazdı. El Mundo Deportivo gazetesi, 78. dakikada Andre Gomes'in yerine oyuna giren milli oyuncu için "bir turist gibiydi" yorumunu yaptı. Sport gazetesi de "Iniesta ışık verdi, Arda söktü" ifadesini kullandı.