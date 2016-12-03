 Avantaj Real Madrid’de – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Avantaj Real Madrid’de

    Avantaj Real Madrid’de

    El Clasico öncesi lider R.Madrid, Barcelona'nın 6 puan önünde bulunuyor ve 32 maçlık yenilmezlik serisiyle Nou Camp'a çıkacak.

    Barça'da defans Mathieu'nun dışında sakat yok. Sakatlıktan çıkan Iniesta, Alba ve Umtiti forma bekliyor. Real'de ise Bale, Kroos ve Morata'nın sakatlıkları devam ederken, Varane'nın durumu maç saatinde netleşecek.

    EL CLASiCO'DA iLK PEŞiNDE
    Barcelona'daki milli yıldızımız Arda Turan, bugün 18.15'te Nou Camp'taki R.Madrid maçında tarih yazmak istiyor. Arda, El Clasico öncesi iyi şeyler hissettiğini belirtip, "Bu maç, dünyanın en önemli maçı ve biz de evimizde kazanmak istiyoruz. Bu Clasico öncesi iyi şeyler hissediyorum, umarım Clasico'da gol atan ilk Türk olabilirim" dileğinde bulundu. 29 yaşındaki orta saha geçen sezon Nou Camp'ta Barça'nın Real'e 2-1 yenildiği maçta son 16 dakikada oynayarak ilk El Clasico deneyimini yaşamıştı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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