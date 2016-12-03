Avantaj Real Madrid’de
El Clasico öncesi lider R.Madrid, Barcelona'nın 6 puan önünde bulunuyor ve 32 maçlık yenilmezlik serisiyle Nou Camp'a çıkacak.
EL CLASiCO'DA iLK PEŞiNDE
Barcelona'daki milli yıldızımız Arda Turan, bugün 18.15'te Nou Camp'taki R.Madrid maçında tarih yazmak istiyor. Arda, El Clasico öncesi iyi şeyler hissettiğini belirtip, "Bu maç, dünyanın en önemli maçı ve biz de evimizde kazanmak istiyoruz. Bu Clasico öncesi iyi şeyler hissediyorum, umarım Clasico'da gol atan ilk Türk olabilirim" dileğinde bulundu. 29 yaşındaki orta saha geçen sezon Nou Camp'ta Barça'nın Real'e 2-1 yenildiği maçta son 16 dakikada oynayarak ilk El Clasico deneyimini yaşamıştı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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