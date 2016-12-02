İşte Arda Turan'ın El Clasico hayali

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, El Clasico'da gol atan ilk Türk oyuncu olmak istediğini söyledi.

Yarın Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico öncesinde Katalan temsilcisinin resmi televizyon kanalına konuşan Arda, "Tüm büyük düellolarda olduğu gibi El Clasico'lar her zaman çok zor maçlardır. El Clasico, dünyanın en önemli maçı. Bunun zevkini çıkarmak ve evimizde kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma öncesinde kendisini formda hissettiğini kaydeden Arda, "Barcelona en iyi takım ve kendimiz gibi oynarsak durdurulamaz olduğumuzu biliyoruz. İnşallah, El Clasico'da gol atan ilk Türk oyuncu olurum." diye konuştu.

Barcelona'nın Real Madrid'e karşı 2010 yılında Nou Camp Stadı'nda 5-0 ve 2009 yılında Santiago Bernabeu Stadı'ndaki 6-2'lik galibiyetleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan milli futbolcu, "Bu maçlarda oynamayı isterdim, çünkü çok özeldiler. Bir Şampiyonlar Ligi finalinde El Clasico oynamak da çok hoş olur." ifadelerini kullandı.

Arda, kariyerinde eksik olan tek kupanın Şampiyonlar Ligi olduğunu ve bunu kazanmak için Barcelona forması giydiğini de belirtti.

Barcelona'da ikinci kez El Clasico'da oynama fırsatına erişecek Arda, geçen 2 Nisan tarihinde Nou Camp'ta oynanan ve Real Madrid'in 2-1 kazandığı karşılaşmanın 74. dakikasında Ivan Rakitic'in yerine oyuna girmişti. Arda'nın yarınki karşılaşmaya yedek kulübesinden başlaması bekleniyor.