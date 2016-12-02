El Clasico rekabetinde Real Madrid önde

Barcelona ile Real Madri·d arasında yarın oynanacak "El Clasico" öncesinde avantaj, Madrid temsilcisinde bulunuyor.

Nou Camp Stadı'nda yarın 233. kez karşı karşıya gelecek İspanya'nın iki büyük takımı arasındaki karşılaşma, TSİ 18.15'te başlayacak ve LigTV 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan karşılaşmalar sonunda Real Madrid'in 93, Barcelona'nın 91 galibiyeti bulunurken, 48 maç ise beraberlikle sona erdi.

İki takım arasında ligde oynanan karşılaşmalarda da üstün taraf olarak Real Madrid öne çıkıyor. 173 lig karşılaşmasının 72'sini Real Madrid kazanırken, 68'inde ise gülen taraf Katalan temsilcisi oldu. 32 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

La Liga'da geride kalan 13 haftada 33 puanla lider konumdaki Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 6 puan önünde önemli bir avantajla sahaya çıkacak. Zinedine Zidane yönetiminde ligde 25, diğer turnuvalarda ise (UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası) 32 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, eski teknik direktörü Leo Beenhakker'in 34 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Real Madrid'in sorunu sakatlıklar

Real Madrid'de en büyük sorun olarak sakatlıklar öne çıkıyor. Gareth Bale, Toni Kroos ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları devam ederken, Raphael Varane'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Barcelona'da Jeremy Mathieu'nun dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlıklarından yeni çıkan Andres Iniesta, Jordi Alba ve Samuel Umtiti ise Madrid karşısında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak.

Öte yandan, Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, kariyerinde ikinci kez El Clasico'da oynama fırsatı bulabilir. Arda, geçen sezon Nou Camp'ta Barcelona'nın Real Madrid'e 2-1 yenildiği karşılaşmada 74. dakikada Ivan Rakitiç'in yerine oyuna girmişti. Milli futbolcunun yarınki maça da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Dev maç öncesinde Barcelona taraftarlarını Nou Camp Stadı'nda çeşitli etkinlikler bekliyor. Kulübün taraftarlarına dağıtacağı 90 bin adet karton ile tribünlerde "Força Barça" (Haydi Barça) pankartı oluşturulacak ve Katalonya bayrağı açılacak.

İlginç notlar

- İlk Real Madrid - Barcelona maçı, Kral 13. Alfonso'nun taç takma töreni nedeniyle 13 Mayıs 1902 tarihinde Madrid Hipodromu'nda oynandı. Karşılaşmayı 3-1 Barcelona kazandı.

- La Liga'daki ilk resmi El Clasico ise 17 Şubat 1929 tarihinde Ciudad Condal'da oynandı. Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yendi.

- Barcelona Nou Camp Stadı'nda Real Madrid'e karşı 86 maçta sadece 20 yenilgi aldı.

- Real Madrid 391 gol atarken, Barcelona'nın gol sayısı ise 379'da kaldı.

- Büyük rekabette 21 gole imza atan Barcelonalı Lionel Messi, en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

- 4 Ocak 2016'dan bu yana Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid, bu süreçte oynadığı 33 lig maçında Santiago Bernabeu'da sadece Atletico Madrid'e yenildi.

- El Clasico tarihinde Real Madrid'in en golcü futbolcusu 18 golle Alfredo di Stefano olurken, onu 16 golle Cristiano Ronaldo izliyor.

- Nou Camp'ta oynanan 86 El Clasico maçında en çok tekrarlanan sonuç 2-1 (10 kez) oldu.

- Zorlu maçlarda en çok galibiyet alan teknik direktör 6 kez ile Barcelona'dan Johan Cruyff oldu.

- Real Madrid'in 27, Barcelona'nın ise 20 maçını yöneten İspanyol hakem Clos Gomez, ilk kez bir El Clasico mücadelesinde düdük çalacak. Barcelona, Gomez'in yönettiği maçların 17'sini kazanırken, 3'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

- Barcelona - Real Madrid maçları tarihinde en fazla kart gören futbolcular Real Madrid'den Sergio Ramos ile Roberto Carlos, Barcelona'dan ise Sergio Busquets oldu. Ramos ve Carlos 9'ar sarı, 2'şer kırmızı kart görürken, Busquets ise 5 sarı ve 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.