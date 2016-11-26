Cristiano Ronaldo atmaya devam ediyor

Karşılaşmanın 5. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid, 18. dakikada yine Portekizli yıldızın golüyle farkı ikiye çıkardı. Mağlup duruma düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan Sporting Gijon, aradığı golü 35. dakikada Carlos Carmona ile buldu ve ilk yarı eflatun-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skoru korumaya ve yıldız futbolcularının bireysel çabalarıyla hücuma çıkmaya çalışan Real Madrid, sıkıntılı anlar yaşadı. Sporting Gijon adına Duje Cop, 77. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Mücadelenin kalan bölümünde konuk ekibin çabaları sonucu değiştirmedi ve Real Madrid karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 33'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Arka arkaya 3. mağlubiyetini yaşayan Sporting Gijon ise 9 puanda kaldı.

Öte yandan, başkent temsilcisinde son haftalarda attığı gollerle öne çıkan Ronaldo, ligdeki gol krallığı yarışında Barcelonalı futbolcular Lionel Messi ve Luis Suarez'i (8) geride bırakarak, 10 golle zirveye yükseldi.

DEPORTİVO YİNE MAĞLUP

La Liga'da haftanın diğer karşılaşmasında milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, deplasmanda Malaga'ya 4-3 yenildi. Endülüs temsilcisinin gollerini, biri penaltıdan olmak üzere 3. ve 81. dakikalarda Celso Borges ve 72. dakikada Florin Andone kaydetti. Malaga'ya galibiyeti getiren golleri ise biri penaltıdan olmak üzere 21. ve 55. dakikalarda Michael Santos, 39. dakikada Sandro Ramirez ve 90+1. dakikada Javier Ontiveros attı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Emre Çolak, 90+3. dakikada Guilherme'nin yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla Deportivo, La Liga'daki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı ve 10 puanda kaldı. Ligdeki 5. galibiyetini alan Malaga ise puanını 19'a çıkardı.