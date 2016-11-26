Bakın ne talep ediyorlar
İspanyol ekibi Atletico Madrid'in taraftarları hakemin kararlarını beğenmedi ve UEFA'ya dava açtı.
İspanyol ekibinin taraftarlarının istediği tazminat bedeli 1660 avro.
TAZMİNAT DAVASI
Atletico Madridli bir taraftar, Şampiyonlar Ligi finalinde hakemin kararının hatalı olduğunu öne sürerek, hem UEFA hem de maçı yöneten hakem hakkında tazminat davası açtı.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Atletico Madrid taraftarı Jose Antonio Campon, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında rakip oyuncu Sergio Ramos'un attığı golün ofsayt olduğunu öne sürerek, kararı veren İngiliz hakem Mark Clattenburg ile UEFA'ya dava açıp, 1660 avro tazminat talep etti.
Atletico Madridli taraftar, istediği 1660 avro tazminat bedelinin 160 avrosunun maç bileti, 1500 avrosunun ise müsabaka sonrası yaşadığı depresyon ve duygusal yıkım için olduğunu belirtti.
28 Mayıs'ta İtalya'nın Milano şehrindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında, Real Madrid, Ramos'un 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmiş, Atletico Madrid, Yannick Carrasco'nun 79. dakikadaki golüyle beraberliği yakalamıştı. Penaltılar sonunda maçı 5-3 kazanan Real Madrid kupayı evine götüren taraf olmuştu.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:58
- Bakın ne dedi?
Toplam 1
Yorum
BJK1903 HEM SESSIZ TEZAHURATINLA TUM DUNYAYA YAYILIYORSUN.MAC 3-0 KEN OYUNCULARI TRIBUNE CAGIRIYORSUN MAÇ 3-3 BITIYO.ÇOK BUYUKSUN BEŞIKTAŞIM
- Sosa harekatı
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 ARTIK SIKTI ŞU SOSA HABERLERI.50 KERE ALDIRDINIZ ARTIK GELSINDE BIZDE GORELIM.
- İşte kampüs için ayarlanan yer
Toplam 2
Yorum
erdoğan Yazıklar olsun ... Bu kötülere böyle ödül veriliyor ya... Aziz yıldırim ve kötü ( mafya barbar ) yöneticileri bu haklardan yararlanmamali... Böyle açılışlarda örnek karakter olmamalı...
Bakın ne talep ediyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.