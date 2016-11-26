Bakın ne talep ediyorlar

İspanyol ekibinin taraftarlarının istediği tazminat bedeli 1660 avro.



TAZMİNAT DAVASI

Atletico Madridli bir taraftar, Şampiyonlar Ligi finalinde hakemin kararının hatalı olduğunu öne sürerek, hem UEFA hem de maçı yöneten hakem hakkında tazminat davası açtı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Atletico Madrid taraftarı Jose Antonio Campon, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında rakip oyuncu Sergio Ramos'un attığı golün ofsayt olduğunu öne sürerek, kararı veren İngiliz hakem Mark Clattenburg ile UEFA'ya dava açıp, 1660 avro tazminat talep etti.

Atletico Madridli taraftar, istediği 1660 avro tazminat bedelinin 160 avrosunun maç bileti, 1500 avrosunun ise müsabaka sonrası yaşadığı depresyon ve duygusal yıkım için olduğunu belirtti.

28 Mayıs'ta İtalya'nın Milano şehrindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında, Real Madrid, Ramos'un 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmiş, Atletico Madrid, Yannick Carrasco'nun 79. dakikadaki golüyle beraberliği yakalamıştı. Penaltılar sonunda maçı 5-3 kazanan Real Madrid kupayı evine götüren taraf olmuştu.