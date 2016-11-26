Arda Turan kadroya alınmadı
Katalan ekibinin bugün yaptığı antrenmana katılmayan Arda Turan, Barcelona'nın Real Sociedad maçında forma giyemeyecek.
La Liga'da yarın Real Sociedad deplasmanına çıkacak Barcelona'da, hastalığı devam eden Arda Turan kadroya giremedi.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, milli oyuncunun yüksek ateş sorununun devam ettiği ve bu nedenle Real Sociedad maçının kadrosuna alınmadığı bildirildi.
Düzenlediği basın toplantısında Real Sociedad maçını değerlendiren Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, çok zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi.
Lider Real Madrid ile aralarındaki 4 puanlık farkın açılmaması için Anoeta Stadı'ndan 3 puan ile dönmek zorunda olduklarını söyleyen Enrique, 3 Aralık'ta konuk edecekleri Real Madrid maçına ilişkin de görüşlerini belirtti.
Real Madrid'in bu sezon ligde başarılı bir performans sergilediğini kaydeden Enrique, "Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmış bir Real Madrid var. Bizim için onlara yaklaşmanın tek yolu galip gelmek olacaktır. Karşımızda baskı yapan, yüzde 100 performansla oynayan bir Real bulacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:39
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Yorum
XxX Bakalım kac kac bitecek maç..Şampiyon FB
- Güneş ilkokul öğretmenini ziyaret etti
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Yorum
Berkay Tek kelimeyle 'ADAMSIN' bu kadar.
- Levent Nazifoğlu'dan Galatasaray taraftarına müjde
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Zor zor Hakemler kıyım yapıyor. Bu ne diyor. Fenev olsa kıyamet koparırdı
Arda Turan kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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