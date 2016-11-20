Real Madrid süper yıldızıyla kazandı

Gelecek sezon yeni stadına geçecek olan Atletico Madrid, tarihi Vicente Calderon Stadı'nda ligde oynadığı son derbi maçında farklı yenilgi alırken, karşılaşmanın yıldızı hat-tirck yapan Cristiano Ronaldo oldu.

Maça iyi başlayan Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile art arda ataklar geliştirdi. 12. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ronaldo'nun şutunda Sloven kaleci Jan Oblak çizgi üzerinde muhteşem bir kurtarışla gole izin vermedi.

23. dakikada kaleyi yandan gören bir noktada Real Madrid adına serbest vuruşu kullanan Ronaldo'nun sert şutunda defansta Savic'e çarpan top bu kez kaleci Oblak'ı yanıltıp ağlara gitti. Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı maça daha hızlı başlayan taraf Atletico oldu. Ancak Griezmann ile gelişen ataklar sonuç getirmedi. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone 62. dakikada Fernando Torres ve Gabi'nin yerlerine Gameiro ve Correa'yı oyuna alarak, takımının hücum yönünü güçlendirmeye çalıştı.

70. dakikada Atleticolu defans oyuncusu Savic'in ceza sahasında Ronaldo'yu düşürdüğü pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Portekizli futbolcu kaleci Oblak'ı ters köşeye yatırarak kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

77. dakikada Isco'nun güzel ara pasında topla buluşan Bale'in ortasında bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, hat-trick yaparak farkı 3'e çıkardı. Maçın ilerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince, Real Madrid derbi maçını deplasmanda 3-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 30'a yükselten Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan üzerine çıkarak, ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Diego Simeone'nin teknik direktörlüğünde en kötü lig başlangıcı istatistiği bulunan Atletico Madrid ise 21 puanla 5. sıraya geriledi.

RONALDO, REKOR KIRDI

Bu arada 2009 yılından bu yana Real Madrid formasını giyen Ronaldo, Madrid derbileri tarihinde takımı adına en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Şimdiye kadar Real Madrid'in efsanevi futbolcusu Alfredo di Stefano'ya ait olan 17 gollük rekoru geliştiren Ronaldo, gol sayısını 18'e çıkardı. Portekizli futbolcu ayrıca ligde gol krallığı yarışında 8'er golle zirvede olan Barcelonalı Lionel Messi ve Luis Suarez'i de yakalamayı başardı.

İspanyol basını maçın ardından "Cristiano, Calderon'u kapattı", "Isco yaratıyor, Ronaldo öldürüyor", "Madrid, Atletico'yu batırıyor ve derbiden daha sağlam bir lider olarak çıkıyor" başlıklarını attı.