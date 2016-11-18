 Emre Çolak, "ayın futbolcusu" seçildi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    , "ayın futbolcusu" seçildi

    Emre Çolak, "ayın futbolcusu" seçildi

    takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , kulübün taraftarları tarafından üst üste 2. kez "ayın en iyi oyuncusu" seçildi.

    İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre'nin, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

    Aldığı ödülden dolayı mavi-beyazlı taraftarlara Türkçe ve İspanyolca teşekkür eden , geçtiğimiz ay içerisinde takımıyla 'da çıktığı 3 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi.

    Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan 'ya transfer olan Emre, eylül ayında da en iyi oyuncu ödülünü almıştı.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:25
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