Emre Çolak, "ayın futbolcusu" seçildi
La Liga takımlarından Deportivo'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, kulübün taraftarları tarafından üst üste 2. kez "ayın en iyi oyuncusu" seçildi.
İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre'nin, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
Aldığı ödülden dolayı mavi-beyazlı taraftarlara Türkçe ve İspanyolca teşekkür eden Emre Çolak, geçtiğimiz ay içerisinde takımıyla La Liga'da çıktığı 3 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi.
Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre, eylül ayında da en iyi oyuncu ödülünü almıştı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:25
- F.Bahçe'den 6-0 göndermesi
Toplam 9
Yorum
Onder Dedenin yaşadıklarını anlatma bize ben 6/0 yaşadım cocuklarima anlatıyorum . Torunlarimada anlaticam.
- Devler onu istiyor
Toplam 1
Yorum
... gs yönetimi bunu kacirdi yerine sakat sightorsonu aldi maalesef
- ‘Tokadı yiyecektim!’
Toplam 3
Yorum
İsimli Aziz Yıldırım'ın babasının çiftliği o kulüp Högh, ne yaparsın
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