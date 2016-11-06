Ronaldo, 2021'e kadar Real Madrid'de

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ronaldo ve kulüp başkanı Florentino Perez'in yarın atılacak imzaların ardından basın toplantısı düzenleyecekleri duyuruldu.

Manchester United'dan 2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi, Haziran 2018'de sona eriyordu. Sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Ronaldo, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 36 yaşında olacak. Ronaldo, Real Madrid ile şimdiye kadar 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Süper Kupa, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası kazanırken, bireysel olarak da 3 kez gol kralı olup, 2 kez Altın Top ödülüne layık görüldü.

Kadrosundaki futbolcularla art arda sözleşme yenileyen Real Madrid, Ronaldo'dan önce Gareth Bale, Toni Kroos ve Luka Modric ile 2022, Lucas Vazquez ile de 2021 sezonu sonuna kadar anlaşmıştı.