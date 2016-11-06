Ronaldo, 2021'e kadar Real Madrid'de
Real Madrid Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını ve imzaların yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda atılacağını açıkladı.
Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ronaldo ve kulüp başkanı Florentino Perez'in yarın atılacak imzaların ardından basın toplantısı düzenleyecekleri duyuruldu.
Manchester United'dan 2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi, Haziran 2018'de sona eriyordu. Sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Ronaldo, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 36 yaşında olacak. Ronaldo, Real Madrid ile şimdiye kadar 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Süper Kupa, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası kazanırken, bireysel olarak da 3 kez gol kralı olup, 2 kez Altın Top ödülüne layık görüldü.
Kadrosundaki futbolcularla art arda sözleşme yenileyen Real Madrid, Ronaldo'dan önce Gareth Bale, Toni Kroos ve Luka Modric ile 2022, Lucas Vazquez ile de 2021 sezonu sonuna kadar anlaşmıştı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:00
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Ronaldo, 2021'e kadar Real Madrid'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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