Real Madrid liderliğini korudu
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, sahasında Leganes'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Mücadeleyi, 38 ve 45. dakikalarda Gareth Bale, 76. dakikada Alvaro Morata'nın golleriyle 3-0 kazanan Real Madrid, ligde üst üste 4. galibiyetine ulaştı.
Eflatun-beyazlılar, 11 haftada topladığı 27 puanla ligde namağlup lider durumda bulunuyor. Art arda 4. maçını kaybeden Leganes ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.
Lider Real Madrid, milli maç arasının ardından La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid'e konuk olacak. Vicente Calderon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Madrid derbisi, 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:50
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
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