 Real Madrid liderliğini korudu – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Real Madrid liderliğini korudu

    Real Madrid liderliğini korudu

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, sahasında Leganes'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan 11. hafta maçında Real Madrid ile Leganes karşılaştı.

    Mücadeleyi, 38 ve 45. dakikalarda Gareth Bale, 76. dakikada Alvaro Morata'nın golleriyle 3-0 kazanan Real Madrid, ligde üst üste 4. galibiyetine ulaştı.

    Eflatun-beyazlılar, 11 haftada topladığı 27 puanla ligde namağlup lider durumda bulunuyor. Art arda 4. maçını kaybeden Leganes ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

    Lider Real Madrid, milli maç arasının ardından La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid'e konuk olacak. Vicente Calderon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Madrid derbisi, 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:50
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